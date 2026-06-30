Roxette: „Wir wollen das Vermächtnis würdigen“

„Das wurde sie wirklich nicht“, wirft Lena lachend ein. Seit mehr als einem Jahr steht die schwedische Sängerin gemeinsam mit ihm auf der Bühne und versucht das musikalische Erbe von Roxette weiter zu führen. Auf die Frage, wie die Zusammenarbeit mit dem Bandgründer funktioniert, scherzt sie zunächst: „Per, halt dir jetzt lieber die Ohren zu – ich erzähle jetzt die Wahrheit“, bevor sie lachend ergänzt: „Es ist wirklich sehr einfach, mit ihm zu arbeiten. Er ist unglaublich positiv, voller Energie und liebt die Bühne und die Musik.“ Ganz ohne Herausforderungen ist die neue Aufgabe aber nicht. „Die Tracks haben einen sehr großen Tonumfang – mit sehr hohen und sehr tiefen Passagen. Man muss stimmlich wirklich alles geben. Aber genau das gefällt mir daran“, erzählt sie. „Du kannst das eben auch“, wirft Per schmunzelnd ein. Lena lächelt und stimmt zu: „Ich muss gut auf meine Stimme achten. Aber es macht großen Spaß und ich hoffe, dass wir noch lange gemeinsam weiterspielen.“

Apropos lange weiterspielen: Wie sehen eigentlich die Zukunftspläne aus? Nach dem Wien-Konzert ist für Roxette jedenfalls noch lange nicht Schluss. Doch dürfen sich die Fans vielleicht sogar auf neue Musik freuen? „Über neue Musik haben wir noch nicht gesprochen und auch noch nichts entschieden. Das ist etwas ganz anderes, als die alten Hits live zu spielen“, verrät Per. Zunächst steht aber die Tour im Mittelpunkt: „Diesen Sommer sind wir in Europa unterwegs, im September geht es weiter nach Nordamerika. Danach sehen wir weiter – Schritt für Schritt.“ In einer Zeit, in der sich vieles ständig verändert, versucht der Musiker, den Moment zu leben. „Es ist eine verrückte Welt – deshalb versuchen wir einfach, jede Sekunde zu genießen.“