Noch einmal bis zu 37 Grad – dann kippt das Wetter

In der Früh können die Österreicher den Regenschirm weiterhin zu Hause lassen. Stattdessen heißt es vor allem im Osten: Sonnenbrille, Sonnencreme und vielleicht sogar einen Fächer einpacken – denn schon am Vormittag wird es wieder heiß. Allerdings bleibt es vorerst der letzte Hitzetag in dieser Woche, denn im Westen ziehen Gewitterwolken heran.