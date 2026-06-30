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Regen in Sicht

Noch einmal bis zu 37 Grad – dann kippt das Wetter

Wetter
30.06.2026 05:00
Österreich schwitzt ein letztes Mal, dann kracht‘s.
Österreich schwitzt ein letztes Mal, dann kracht‘s.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

In der Früh können die Österreicher den Regenschirm weiterhin zu Hause lassen. Stattdessen heißt es vor allem im Osten: Sonnenbrille, Sonnencreme und vielleicht sogar einen Fächer einpacken – denn schon am Vormittag wird es wieder heiß. Allerdings bleibt es vorerst der letzte Hitzetag in dieser Woche, denn im Westen ziehen Gewitterwolken heran.

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Wer in der Früh aus dem Haus geht, startet in den meisten Teilen Österreichs noch trocken in den Tag. Während im Osten die Sonne oft von einem nahezu wolkenlosen Himmel scheint, zeigen sich im Westen bereits die ersten Wolken. Regen ist in der Früh aber noch kaum ein Thema.

Über 25 Grad bereits am Vormittag
Im Laufe des Vormittags steigen die Temperaturen dann kräftig an. Vor allem im Osten wird es rasch sommerlich heiß, vielerorts sind bereits am Vormittag deutlich über 25 Grad drin.

Ab Mittag nimmt die Quellbewölkung dann verbreitet zu. Vor allem über das Bergland bilden sich Regenschauer und Gewitter, die lokal auch kräftig ausfallen können. Der Schwerpunkt liegt dabei im Westen des Landes. Im Nordosten und Südosten bleibt es dagegen am längsten trocken.

Im Osten wirds wieder am heißesten
Die Höchstwerte liegen schließlich zwischen 28 und 37 Grad – die größten Hitzebelastungen gibt es erneut im Osten. Wer dort unterwegs ist, sollte also ausreichend trinken und sich auf einen weiteren sehr heißen Sommertag einstellen. Wer im Westen unterwegs ist, sollte hingegen spätestens am Nachmittag einen Regenschirm griffbereit haben.

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