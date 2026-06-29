Neue Temu-Zollregel: Aus 3 werden schnell 30 Euro

Hintergrund ist das Ende der bisherigen Zollfreigrenze für Kleinsendungen bis 150 Euro. Künftig fällt bereits ab dem ersten Euro ein pauschaler Zoll an. Wie die Plattform futurezone.at nun aufzeigt, gilt dabei ein System, das viele Konsumentinnen und Konsumenten überraschen dürfte: Wer bei Versandhändlern wie Temu oder AliExpress bestellt, muss pro Paket mit mindestens 3 Euro mehr rechnen – doch genau dieser „Mindestbetrag“ ist nur die Untergrenze.