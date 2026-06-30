Bei dieser Tankstelle kostet Nicht-Tanken 372 Euro

Tankstelle ist bereits geschlossen – Durchfahren weiterhin verboten

Bibaj hat die Tankstelle in der Zwischenzeit geschlossen. Warum? „Weil ich nicht mehr will“, erklärt er. Neue Schilder weisen darauf hin. Und auch darauf, dass die Durchfahrt weiterhin verboten ist. Denn der Vertrag mit der Überwachungsfirma, die weiterhin akribisch jeden Einzelnen kontrolliert, läuft jetzt noch bis Ende des Jahres weiter.