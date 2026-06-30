ÖFB-Wahnsinn: „Hat mich zehn Jahre gekostet“

Tja, Pech gehabt. Wird ein langweiliges 0:0, oder?“, fragte der Einheimische Ted kurz vor Anpfiff der Partie zwischen Österreich und Algerien, für die er ein Ticket ergattert hatte. Zweieinhalb Stunden später wusste auch er, dass er bei einem unfassbaren WM-Match live dabei war. Bei einem, das definitiv für immer einen Top-Platz in Österreichs Fußball-Geschichte haben wird.