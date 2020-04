NÖ: „Bitcoin-Millionär“ prellte Opfer um Millionen

Ins Rollen kamen die Ermittlungen nach einer Anzeige bei der Polizeiinspektion Bad Vöslau Mitte Februar. Ein Mann gab an, von dem 26-Jährigen im Zuge eines Beteiligungsgeschäftes um 3,7 Millionen Euro gebracht worden zu sein. Die Handschellen klickten für den Beschuldigten, der keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich hat, schließlich am Donnerstag.