KTM 390 Adventure: Universaltalent für alle Tage

Ausstattung setzt neue Maßstäbe

Der 790 Adventure sieht die Neue nicht nur wegen ihres unverwechselbaren „Insekten-Gesichts“ speziell aus der Entfernung zum Verwechseln ähnlich, sie ist auch ähnlich top ausgestattet, was in diesem Fahrzeugsegment definitiv neue Maßstäbe setzt. Neben dem 5-Zoll-Farbdisplay, das nicht nur bei nahezu allen Lichtverhältnissen sämtliche relevanten Informationen gut ablesbar anzeigt, sondern in Verbindung mit der „My Ride App“ von KTM auch zur Kommunikationszentrale für Telefon, Musik oder Navigation wird, hat die Kleine Ride-by-Wire, Anti-Hopping-Kupplung, Kurven-ABS mit Offroad-Funktion, kurvenabhängige Traktionskontrolle, rundum LED-Beleuchtung, 12-Volt-Steckdose oder einstellbare Kupplungs- und Bremshebel serienmäßig mit an Bord und kommt so ganz schön groß daher. Gefertigt wird das Motorrad bei Bajaj in Indien, alle nach Europa verkauften Modelle kommen vor der Auslieferung zur Qualitätskontrolle nach Mattighofen.