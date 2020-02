Virus in China belastet auch deutsche IT-Branche

Bitkom betonte aber, dass nicht alle Unternehmen diese Sorgen teilten. „Die Mehrheit (55 Prozent) hält die aktuelle Diskussion um das Coronavirus für hysterisch und übertrieben.“ Zuletzt hatten aber Ankündigungen von Großkonzernen die Finanzmärkte aufgeschreckt. So rechnet der iPhone-Hersteller Apple wegen des Coronavirus in China nicht mehr damit, seine Umsatzziele für das laufende Quartal erreichen zu können. Der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller Adidas meldete einen Geschäftseinbruch in China seit dem chinesischen Neujahr am 25. Jänner um etwa 85 Prozent.