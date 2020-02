Corona-Epidemie lässt SSD-Speicher-Preise steigen

Nicht nur in der Smartphone-Produktion, sondern auch in anderen Elektronikbranchen wird die Corona-Seuche in China zunehmend zum Problem. Weil in zahlreichen Fabriken die Arbeiter auszufallen drohen, befürchtet man Produktionsengpässe bei SSD-Speichermedien. Die PC-Hersteller hamstern die Komponenten schon. Die Folge für den Endkunden dürften explodierende Preise werden.