Mobilfunk-Messe MWC in Barcelona abgesagt

In den vergangenen Tagen bekamen mehr und mehr Aussteller kalte Füße, die Absagen häuften sich. Allein am Dienstag kündigten der Chipriese Intel, der US-Telekomkonzern AT&T und der chinesische Smartphone-Anbieter Vivo an, dass sie dem Mobile World Congress angesichts der Coronavirus-Risiken dieses Jahr fernbleiben werden. Am Mittwoch folgten mit der Deutschen Telekom und Nokia die nächsten großen Aussteller. Zuvor hatten bereits viele andere große Aussteller wie Sony und Amazon, der Telekom-Ausrüster Ericsson, der südkoreanische Elektronikkonzern LG und der Chiphersteller Nvidia abgesagt.