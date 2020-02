Betrug im Internet: Grazerin überwies 15.000 Euro

Der 27-Jährige, der eigentlich in Barcelona ansässig ist, wurde 2015 schon einmal in Österreich wegen Geldwäsche verurteilt. Auch hier habe ihn ein Mann um Hilfe gefragt und ihn gebeten, ein Konto mithilfe eines gefälschten Dokuments in Wien zu eröffnen. „Wieso also sind Sie schon wieder auf so etwas reingefallen?“, wollte der Richter wissen. „Weil es Freunde waren. Ja, vielleicht war ich dumm“, entgegnete der Beschuldigte. „Sie haben also mit dem ganzen Internetbetrug nichts zu tun?“, fragte Richter Wlasak. „Nein“, hieß es vom Angeklagten. Er sehe den Schaden des Opfers aber ein und wolle das Geld zurückzahlen. Er wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, das Urteil ist bereits rechtskräftig.