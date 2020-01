So viele Gesichter hat Deutschland gespeichert

NEOS wollen Situation in Österreich prüfen

Wie es um die Speicherung von Gesichtsbildern in Österreich bestellt ist, soll indes eine entsprechende parlamentarische Anfrage der NEOS ans Licht bringen, welche der stellvertretende Klubobmann Niki Scherak am Donnerstag ankündigte. „Der zunehmende Einsatz von Massendaten in Deutschland ist äußerst beunruhigend. Auch in Österreich sehen wir anhand der geplanten Gesichtserkennungssoftware, dass die ÖVP nicht vor Datenspeicherung im großen Stil zurückschreckt und ihre Fantasie eines Überwachungsstaat immer stärker vorantreibt“, so Scherak.