EU-Kommissar: Auflagen werden 5G nicht bremsen

Der für Industriepolitik zuständige EU-Kommissar Thierry Breton erwartet bei einem möglichen Ausschluss des chinesischen Ausrüsters Huawei keine Verzögerungen beim Aufbau des neuen Mobilfunknetzes 5G. „Das Aufstellen strenger Sicherheitsbedingungen wird keine Verzögerungen bei der Einführung von 5G in Europa verursachen“, sagte er am Sonntag auf der DLD-Konferenz in München.