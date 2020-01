Stopp dem Qualm - jetzt mit dem Rauchen aufhören!

Seit dem 1. November ist Rauchen in Österreichs Gastronomie Geschichte - im internationalen Vergleich hat es bei uns lange gedauert. „Das Rauchverbot war längst überfällig“, stimmt auch em. Univ.-Prof. Dr. Michael Kunze, Zentrum für Public Health an der MedUni Wien, zu. „Es wäre jetzt aber wichtig, dieses noch mit einer Preiserhöhung von Zigaretten zu kombinieren. Das würde einen messbaren Erfolg bringen.“ In seinem neuen Buch „Risiko Rauchen“ erklären Prof. Kunze und Mitautorin Gerda Bernhard, wie es zu Tabakabhängigkeit kommen kann, welche Gesundheitsrisiken damit verbunden sind und wie man sich am besten davon befreit.