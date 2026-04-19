Gattin erschossen: Mord-Ermittlungen gegen Senior

Nach der Tragödie am Samstag um ein betagtes Ehepaar in Eberschwang wurden am Tag nach der Tat weitere Details bekannt. Wie berichtet, hatte der 83-jährige Mann seine Ehefrau (77) erst am Vorabend aus dem Pflegeheim nach Hause geholt. Sie war vor zwei Jahren an einem Hirntumor erkrankt und seit der letzten Operation ein schwerer Pflegefall. Der Gatte soll sich immer rührend um seine Frau gekümmert haben, besuchte sie zweimal täglich im Heim. In der Gemeinde spricht man von einer wahren Bilderbuchehe.