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Das große Fressen

„Dank“, Shein & Co.: Diese Biester kommen per Post

Österreich
19.04.2026 18:08
Ungebetene Gäste werden unabsichtlich „mitgeliefert“ – und sie sind gekommen, um zu bleiben.
Ungebetene Gäste werden unabsichtlich „mitgeliefert“ – und sie sind gekommen, um zu bleiben.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Sie sind klein, hungrig – und unerwünscht: Krabbeltierchen, die sich auch bei Ihnen zu Hause aus Verpackungsmaterial wie Kartons herauswurschteln, und für Ekel und Schäden sorgen. Und das ist bei der Masse an Paketen, die täglich in Österreich verkehren, nicht gerade selten. Igitt? Nun ja. Wie Sie gegen das große Fressen kleiner Viecher angehen.

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Rund 30.000 Pakete täglich bekommen Österreicher allein von der chinesischen Billig-Plattform Temu geliefert: Gemeinsam mit Internet-Shops wie Shein, AliExpress und Co. steigt die Zahl der Kleinsendungen deutlich. Und damit auch die Chance, sich gewisse lästige Viecher ins Haus zu holen.

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