„Dank“, Shein & Co.: Diese Biester kommen per Post

Sie sind klein, hungrig – und unerwünscht: Krabbeltierchen, die sich auch bei Ihnen zu Hause aus Verpackungsmaterial wie Kartons herauswurschteln, und für Ekel und Schäden sorgen. Und das ist bei der Masse an Paketen, die täglich in Österreich verkehren, nicht gerade selten. Igitt? Nun ja. Wie Sie gegen das große Fressen kleiner Viecher angehen.