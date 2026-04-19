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Serie A

Verona besiegt! Milan löst Napoli auf Rang zwei ab

Fußball International
19.04.2026 18:05
Adrien Rabiot (l.)
Adrien Rabiot (l.)(Bild: AP/Paola Garbuio)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die AC Milan hat die Punkteverluste der Konkurrenten um die Champions-League-Plätze genutzt!

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Die Mailänder gewannen am Sonntag bei Nachzügler Hellas Verona 1:0 (1:0) und lösten die SSC Napoli auf Rang zwei der Serie A ab.

Meisterchance trotz Sieges wohl dahin
Adrien Rabiot erzielte den einzigen Treffer der Partie (41.). Nach der Pause schaltete Milan zurück, Verona kam zu vielen Chancen, konnte aber keine verwerten.

In den Titelkampf wird Milan aber wohl nicht mehr eingreifen können, der Stadtrivale Inter Mailand hat fünf Runden vor Saisonende zwölf Punkte Vorsprung.

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