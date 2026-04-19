General tritt wegen weglaufender Polizisten zurück

Ermittlungen gegen Polizisten

Tags zuvor hatte ein Mann in der ukrainischen Hauptstadt Kiew fünf Menschen erschossen und mehr als ein Dutzend verletzt. Zwei herbeigerufene Polizisten ließen nach Schüssen unbewaffnete Zivilisten – darunter auch ein Bub – im Stich (siehe auch Video oben). Gegen sie wird dienstlich ermittelt.