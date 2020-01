Genius X: Zähneputzen mit Künstlicher Intelligenz?

Die Analyse des Datensatzes und die Putzstil-Erkennung darf man durchaus Machine Learning nennen, und das ist in der Informatik eine schwache Form der Künstlichen Intelligenz, eine Mustererkennung. Am Gerät selbst findet man freilich nur das Endprodukt in Form eines App-gekoppelten Algorithmus. Der Zahnbürste da KI zuzuschreiben, ist verwegenes Marketing, passiert aber heute auch bei vielen anderen Geräten, scheint also zu funktionieren.