Feuer in Grazer Wohnhaus: War es Brandstifung?

„Hier sind viele sicher, dass das Brandstiftung war“

Sie waren im Haus, als es Sonntagabend kurz vor 20 Uhr passierte: „Es roch auf einmal komisch“, schildert der junge Mann. „Ich bin auf den Balkon gegangen, um das zu checken, und da hat mir gleich jemand aufgeregt gesagt, dass da ein Feuer ausgebrochen ist, in einem Kellerabteil, in dem lauter Kartons waren. Dann war da der laute Knall, wie eine Explosion, und dann ist das mit dem Feuer richtig eskaliert. Hier sind viele sicher, dass das Brandstiftung war.“ Eine dunkel gekleidete Frau soll angeblich am späteren Brandort bei den Kartons hantiert haben.