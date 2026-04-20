„People“ kürt Anne Hathaway zum schönsten Menschen

Ehemann und Söhne halten sie am Boden

Großen Anteil an ihrem Erfolg hätten aber auch Ehemann Adam Shulman sowie ihre Kinder Jonathan (10) und Jack(6), die dafür sorgen, dass sie bodenständig bleibe. Gleichzeitig gab Hathaway im Interview zu, dass ihr Job auch ein ständiger Kampf sei. „Man bewegt sich immer am Rande des Abgrunds. Man stürzt ab und klettert einfach wieder hoch“, erklärte sie.