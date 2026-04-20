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Beim Wien-Marathon

Zurück nach Herz-OP und starker Gewichtsabnahme

Sport-Mix
20.04.2026 18:00
Beim Vienna City Marathon sorgen Tausende Teilnehmer für Tausende berührende Geschichten.
Beim Vienna City Marathon sorgen Tausende Teilnehmer für Tausende berührende Geschichten.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Der Vienna City Marathon schreibt jedes Jahr eine Unmenge an berührenden Geschichten. Einige davon hat Simone Jauch, die als Schlussläuferin die Teilnehmer ganz hinten im Feld motiviert und unterstützt, erlebt: „Manche sind zurück nach einer Herz-Operation, einige nach starker Gewichtsabnahme. Es ist ein großes Miteinander, diese Energie packt jeden.“

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Bei der seit Sonntag offenen Anmeldung für die 42,195 km beim Vienna City Marathon 2027 (18. April) haben sich schon wieder über 1500 Laufbegeisterte angemeldet. Darunter ist auch Simone Jauch, die als eine der Schlussläuferinnen nach 6:40:56 Minuten den 74-jährigen Alfred Biela als letzten Teilnehmer ins Ziel brachte: „Es war eine große Ehre für mich. Er ist ein Vorbild für uns alle. Ich bin 44. Mein Ziel ist es, in 30 Jahren auch noch so fit zu sein.“

Simone Jauch war eine der Schlussläuferinnen des Vienna City Marathon.
Simone Jauch war eine der Schlussläuferinnen des Vienna City Marathon.(Bild: Simone Jauch)

Seit 2022 gibt es die Schlussläufer
Die vierfache Mama (44) erzählt: „Die Geschichten der Teilnehmer und die unglaublich positive Stimmung berühren mich unglaublich. Ich bin Sonntag zehn Kilometer Seite an Seite mit Helmut aus Kärnten gelaufen. Er wollte es unbedingt schaffen, hat sich unglaublich über die Motivation und die Hilfe gefreut. Das ist einfach schön.“

Seit vier Jahren gibt es die Schlussläuferinnen und Schlussläufer beim Vienna City Marathon. Sie erfreuen sich bei den Teilnehmern großer Beliebtheit. Simone wird diesen Job nächstes Jahr wieder machen. Sie liebt das Laufen und den Spirit der Veranstaltung über alles. Unter RunningVienna2023 zeigt sie auf Instagram die Erlebnisse ihres Lauflebens.

Simone Jauch (ganz links) begleitete den 74-jährigen Alfred Biela ins Ziel.
Simone Jauch (ganz links) begleitete den 74-jährigen Alfred Biela ins Ziel.(Bild: Johannes Radlwimmer)

Töchter liefen Hand in Hand
Die vergangenen drei Tage standen ganz im Zeichen des Marathons: „Erst habe ich auf der Messe mitgearbeitet. Samstag haben meine Töchter Ainoa und Maribel bei den Kinderläufen mitgemacht. Ainoa wollte erst nicht weg von mir, dann hat sie Maribel bei der Hand genommen und ist mit ihr gelaufen. Danach war Ainoa hin und weg, fragte, wann sie wieder laufen kann. Das ich dieses Laufgefühl meinen Kindern vermitteln kann, ist sehr schön.“ Samstag Abend lief sie dann mit Sohn Luis den 5km-Lauf.

Sohn half beim Roten Kreuz mit
Und Sonntag traf Simone nach ihrem über sechstündigen Marathon ihren ältesten Sohn Leander (14), der den ganzen Tag als Roter Kreuz-Mitarbeiter half, im Ziel die Läufer zu versorgen.

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