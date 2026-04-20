Zurück nach Herz-OP und starker Gewichtsabnahme

Töchter liefen Hand in Hand

Die vergangenen drei Tage standen ganz im Zeichen des Marathons: „Erst habe ich auf der Messe mitgearbeitet. Samstag haben meine Töchter Ainoa und Maribel bei den Kinderläufen mitgemacht. Ainoa wollte erst nicht weg von mir, dann hat sie Maribel bei der Hand genommen und ist mit ihr gelaufen. Danach war Ainoa hin und weg, fragte, wann sie wieder laufen kann. Das ich dieses Laufgefühl meinen Kindern vermitteln kann, ist sehr schön.“ Samstag Abend lief sie dann mit Sohn Luis den 5km-Lauf.