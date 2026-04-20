Drama bei Yeliz und Jimi: „Er vergisst sein Kind“

Öffentliche Schlammschlacht um Tochter

Nach ihrem Kommentar zum Bild mit der neuen Freundin legte Yeliz noch einen nach: „Viele von euch wissen, wie die Situation rund um den Vater meiner Tochter in den letzten Jahren war“, schrieb sie auf ihrem Account. Sie habe ihm viel Raum gegeben, um ein Teil im Leben ihrer gemeinsamen Tochter Snow sein zu können, doch jetzt sei er nicht für diese da.