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Wegen neuer Freundin?

Drama bei Yeliz und Jimi: „Er vergisst sein Kind“

Society International
20.04.2026 17:51
In ihrer Serie „Yeliz und Jimi“ zeigen sich die beiden harmonisch – davon ist gerade nichts zu ...
In ihrer Serie „Yeliz und Jimi“ zeigen sich die beiden harmonisch – davon ist gerade nichts zu spüren.(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eigentlich schien bei Jimi Blue Ochsenknecht und seiner Ex-Freundin Yeliz Koc alles harmonisch zu laufen. Jetzt macht sie ihm jedoch schwere Vorwürfe: Am Montag schoss die Influencerin auf Instagram scharf gegen ihren Ex.

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„Herzlichen Glückwunsch. Eine Frau mit zwei Kindern, da vergisst man sein eigenes natürlich.“ Mit diesen harten Worten kommentierte Yeliz Koc eine Instagram-Story ihres Ex-Freundes Jimi Blue Ochsenknecht. Auf dem Foto, das er gepostet hatte, ist er mit seiner neuen Freundin zu sehen.

Mit einem gehässigen Kommentar kommentierte Yeliz Koc ein Foto von Jimi Blue und dessen ...
Mit einem gehässigen Kommentar kommentierte Yeliz Koc ein Foto von Jimi Blue und dessen Freundin.(Bild: Krone KREATIV)

Serie zeigt „Familienleben“ des Ex-Paares
In ihrer gemeinsamen Serie „Yeliz und Jimi“ zeigt das ehemalige Paar, wie bei ihnen das Patchwork-Leben funktioniert. Erst vor Kurzem ist die zweite Staffel der Serie angekündigt worden. Jetzt ist nichts mehr von der Harmonie zwischen den beiden zu spüren.

Öffentliche Schlammschlacht um Tochter
Nach ihrem Kommentar zum Bild mit der neuen Freundin legte Yeliz noch einen nach: „Viele von euch wissen, wie die Situation rund um den Vater meiner Tochter in den letzten Jahren war“, schrieb sie auf ihrem Account. Sie habe ihm viel Raum gegeben, um ein Teil im Leben ihrer gemeinsamen Tochter Snow sein zu können, doch jetzt sei er nicht für diese da.

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„Vernachlässigt seine Tochter“
Die Influencerin meinte, Ochsenknecht würde seine Tochter hängen lassen, seit er eine neue Freundin habe. „Leider muss ich gerade feststellen, dass sich vieles wiederholt.“ Seit Jimi in einer neuen Beziehung ist, würde er Absprachen nicht einhalten und Termine kurzfristig absagen. Zudem schulde er ihr Geld.

Ochsenknecht reagiert ausweichend
Dass Jimi Blue Ochsenknecht wieder vergeben ist, war bisher nicht öffentlich bekannt, wie die „Bild“ berichtete. Auf die Vorwürfe seiner Ex-Freundin ging er nicht direkt ein, schrieb aber auf Instagram: „Respekt und Anstand stehen für mich an erster Stelle.“ Er fügte hinzu: „Am Ende zählt für mich nur eines: Verantwortung zu übernehmen und das Richtige für unsere Tochter zu tun.“

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