Im Suff schlug Alkoholiker brutal auf Ehefrau ein

„Mit 1,44 Promille war ich stark alkoholisiert“

Vor Gericht zeigte sich der Beschuldigte zu Beginn nur teilweise geständig, indem er die Körperverletzung zugab. Von einer Nötigung oder gefährlichen Drohung gegenüber seiner Frau wollte er nichts wissen – vorerst. Die Verhandlung wurde kurz unterbrochen und die Verteidigung nahm sich ihren Mandanten noch einmal vor dem Gerichtssaal zur Brust. Zurück im Verhandlungsraum räumte der Angeklagte schließlich auch Nötigung und Drohung ein. Seine Begründung für den Meinungsumschwung: „Es ist alles schon so lange her. Ich hatte an dem Tag Raki getrunken und war mit 1,44 Promille stark alkoholisiert.“ Dabei verwies der 36-Jährige auf sein Alkoholproblem. „Wenn ich Whiskey trinke, werde ich aggressiv!“ Deshalb bemühe er sich auch um einen Therapieplatz. Die Beziehung zu seiner Ehefrau habe sich mittlerweile wieder stabilisiert, so der Angeklagte.