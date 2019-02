Künstliche Intelligenz: Werbeschmäh oder Gefahr?

Wer heute ein Smartphone, einen Fernsehapparat oder auch ein Sexspielzeug kauft, muss damit rechnen, dass der Hersteller das Produkt mit künstlicher Intelligenz (KI) bewirbt. In Smartphones, so die Versprechen, macht KI aus Amateur- Profifotografen. In TV-Geräten skaliert sie grobpixelige Sender bis auf superscharfe 8K-Auflösung hinauf und Sexspielzeug soll dank KI „menschlicher“ werden. Wie lang dauert es da noch, bis sich die Maschinen erheben, will man fragen. Doch es ist nicht alles Dystopie, was „denkt“.