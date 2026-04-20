Energiekrise bedroht Mobilfunknetz in Bangladesch

Amtob-Generalsekretär Mohammad Zulfikar warnte, dass Ausfälle von Datenzentren weitreichende Auswirkungen haben könnten. Ein teilweiser oder vollständiger Netzwerkausfall könne Anrufe, das Internet, Kurznachrichten und andere Dienste zum „Stillstand bringen oder schwere Störungen verursachen“, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. „Das Internet könnte extrem langsam werden oder ganz ausfallen, da Rechenzentren die Schaltzentralen sind, in denen der Datenverkehr geleitet und gesteuert wird.“