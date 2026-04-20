Große Allianz kämpft gegen geplante Trassenführung

ON brachte beim Land Tirol gegen das bereits genehmigte Projekt Beschwerde ein. Demnach würden die 120 Masten lebenswichtige Ressourcen zerstören. Alternativen wie Erdverkabelungen seien nie Thema gewesen. Der TVBO unterstützt die Beschwerde. Zwar sei man kein Grundbesitzer, poche aber auf Parteinstellung, wie Obmann Franz Theurl betont: „Uns ist diese zuzuerkennen. Wir haben dort ein Naturdenkmal.“