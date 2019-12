Die Plastikspielzeug-Welt soll bald grüner werden

Gerade in der Weihnachtszeit türmen sich die Plastikspielzeuge in den österreichischen Geschäften und in weiterer Folge in den Kinderzimmern: Nach wie vor zählen Lego und Playmobil zu den beliebtesten Spielzeugen und dominieren viele Wunschlisten. Doch viele haben beim Schenken bereits Bedenken: Wohin mit den Unmengen an Plastik, wenn „Star Wars“, „Ninjago“, Drachen und die „Eisprinzessin“ einmal ausgedient haben? Und auch die Verpackungen - außen zwar Karton, innen aber Plastikbeutel - stehen in der Kritik.