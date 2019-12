Der neue VW Golf: Alles außer langweilig

Jeder neue VW Golf wird von Kritikern (oder Neidern) gerne als langweilig bezeichnet. Klar, auch in achter Auflage sieht er seinem Vorgänger sehr ähnlich, aber genau das ist die Kunst: das Modell neu zu erfinden, ohne dass es auffällt. Die gut verborgenen Qualitäten machen den VW Golf wohl auch in achter Generation in seiner Gesamtheit zum Maßstab der Kompaktklasse. Der Golf-Klasse.