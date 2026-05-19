Millionen Anmeldungen für „Selbstopferung“ im Iran

Im Hintergrund war ein Bild des Obersten Führers des Iran, Mojtaba Khamenei, zu sehen, dessen Vater Ayatollah Ali Khamenei zu Beginn des Iran-Krieges bei einem Angriff getötet worden war. Zahlreiche Menschen mit Blumen in der Hand verfolgten das Geschehen. „Natürlich befindet sich das Land im Krieg, aber die jungen Leute haben auch das Recht zu heiraten“, sagte eine junge Frau im Brautkleid. Ein Bräutigam gab an, glücklich zu sein, dass die Hochzeit mit dem Jahrestag der Trauung des Imans Ali mit Fatima, der Tochter des Propheten Mohammed, zusammenfalle.