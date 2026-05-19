„Interessen gefährdet“: Bund soll Gesetze ändern

Die Kärntner Regierung fordert erstens, das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetzes abzuändern: Der Entwurf würde die Landesregelung bei der Genehmigung von PV-Anlagen aushebeln. „Landwirtschaftlich wertvolle Flächen dürfen wir nicht für die Errichtung von PV-Anlagen hergeben. Es wirkt, als würde man eine Mangellage mit der Verschärfung einer anderen Mangellage bekämpfen“, so Fellner. Und er legt nach: „Was mich massiv stört, ist die Darstellung Kärntens als Blockierer – wir sind das Land mit der höchsten grünen Energieerzeugung pro Kopf in Österreich.“