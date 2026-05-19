Vorarlberger Theaterchefin vor die Tür gesetzt

Der Eskalation ging eine „Reihe von Ereignissen“ voraus

Für Beobachter der Kulturszene kam dies wenig überraschend, hatte sich das Verhältnis zwischen der Theaterchefin und deren Arbeitgeber immer mehr zugespitzt, nachdem der Vertrag der Deutschen nicht verlängert worden war. „Es gab eine Reihe von Ereignissen“, bestätigt Claudia Voit, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und Vorständin der Kulturabteilung im Land. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat schließlich eine Strafanzeige, die Stephanie Gräve bei der Polizeiinspektion Bregenz gegen ihre Chefin erstattete. Der Vorwurf: Monika Wagner soll auf einem Vertrag ihre Unterschrift gefälscht haben!