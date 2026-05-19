1 Mrd. € weniger: Auch Unis sollen kräftig bluten

Unis gehen von 18 Milliarden Euro Finanzbedarf aus

Die uniko geht für die Jahre 2028 bis 2030 eigentlich von einem Finanzierungsbedarf von 18 Milliarden Euro aus. Das entspricht einem Plus von drei Prozent pro Jahr gegenüber dem laufenden Dreijahresbudget (2025-2027) und damit in etwa der Abgeltung der Inflation. Man habe dabei „konservativ geschätzt“ und wolle angesichts der Budgetkonsolidierung „den Bogen nicht überspannen“, hatte uniko-Präsidentin Brigitte Hütter Ende März betont. Bei ihren Berechnungen hat die uniko eine Inflation von 2,9 Prozent angenommen, das entspricht der Steigerung beim FTI-Pakt für die Jahre 2027 bis 2029. Vergangenen Monat lag die Inflation in Österreich bei 3,3 Prozent.