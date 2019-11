Die Highlights der Los Angeles Auto Show 2019

Hinzu kommt das schrumpfende Motorenprogramm. Weil man sich bei Volkswagen derzeit vollständig dem politisch erzeugten Elektrohype verschrieben hat, wird eigentlich nur noch an 1,5-Liter- und 2,0-Liter-TSI sowie am 2,0 TDI gearbeitet; Letzterer wird in den USA aber nicht mehr angeboten. Der VR6 verschwindet ebenfalls. Wenigstens bei Audi und Porsche glaubt man noch an den Verbrenner, wenngleich e-tron Sportback und Taycan 4S eine Brücke in die elektrische Parallelwelt schlagen. Der Taycan, frisch zum Deutschen Auto des Jahres (GCOTY) gewählt, wird in der 4S-Variante etwas erschwinglicher.