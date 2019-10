Internet-Pionier enttäuscht über negative Folgen

Vor 50 Jahren, am 29. Oktober 1969, war es Kleinrock und seinem Team der Universität von Kalifornien in Los Angeles gelungen, einen Computer in Los Angeles mit einem zweiten Rechner in San Francisco zu verbinden und zum Datenaustausch zu bringen. Dies war die Geburtsstunde des Internets, das heute von rund vier Milliarden Menschen weltweit genutzt wird.