Mit Verspätung in den Urlaub: Flughäfen im Check

Wartezeiten für Urlaubsreisen ab Berlin-Tegel

Wer in diesem Sommer vom Flughafen Berlin-Tegel in die Sommerferien gestartet ist, musste sich häufig auf Verspätungen einstellen. Rund 15 Prozent der Abflüge waren mehr als 30 Minuten verspätet. Damit ist der Flughafen in Sachen Flugverspätung in Deutschland Spitzenreiter. Auf Platz zwei und drei folgen Köln/Bonn mit rund 14 Prozent und Frankfurt mit rund 13,9 Prozent verspäteten Flügen.

Mit rund neun Prozent Verspätungen war der Flughafen Nürnberg in diesem Sommer der pünktlichste Airport im Land.



„Verglichen mit dem Vorjahr war der Sommer in puncto Verspätungen und Ausfälle etwas ruhiger“, so Oskar de Felice, Rechtsexperte bei Flightright. „Wir sehen aber auch, dass besonders die großen deutschen Flughäfen mit dem hohen Verkehrsaufkommen am Limit sind und pünktliche Abflüge nicht immer gewährleisten können. Hier müssen Airlines und Flughafenbetreiber gemeinsam daran arbeiten, dass die Verspätungen und Ausfälle zurückgehen.“