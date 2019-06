Jetzt steht ein Chaos-Sommer vor der Tür

Staufallen vor Pfingsten entschärft

Blockabfertigung, Wartezeiten, Sperren. Pfingsten bringt nicht nur ein langes Wochenende mit sich, sondern oft auch Stau auf den wichtigsten Autobahnabschnitten, der aufgrund des erhöhten Reise-Verkehrs wohl nicht zu verhindern ist. Um den Zeit- und Nervenverlust am Weg ins Reiseziel möglichst gering zu halten, nehmen viele Abfahrtszeiten mitten in der Nacht auf sich. Auch die Asfinag drehte an einigen Schrauben, um das Stau-Risiko einzudämmen. Wie das möglich ist? Die Sanierung eines Fahrstreifens auf der A1 zwischen dem Knoten Salzburg und dem Grenzübergang Walserberg wird ab Samstag unterbrochen, um wieder zwei Fahrspuren für den Verkehr offen zu haben. Auf der A2-Süd- Autobahn wurde Ende Mai die Baustelle im Packabschnitt in Fahrtrichtung Wien so umgestellt, dass die Arbeiten in den Mittelstreifenbereich verlagert werden, um einen Fahrstreifen wieder zu öffnen. Auch auf der Großbaustelle an der Voestbrücke in Linz wurde unter Hochdruck agiert, damit eine Auffahrt noch vor Pfingsten wieder geöffnet werden kann.