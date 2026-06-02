Russische Manager drängen Putin, Krieg zu beenden

Angesichts der tristen Wirtschaftslage gibt es auch mehr Stimmen in der Politik, die aufrufen, den Krieg zu beenden. Die Wirtschaft werde eine längere Fortsetzung der „militärischen Spezialoperation“ nicht überleben, erklärte etwa ein Abgeordneter aus Sibirien. „Von welcher Entwicklung, welchen Investitionen und welchen Kapitalausgaben können wir hier sprechen? Weder Panzer noch Granaten haben einen Konsumwert: Die Wirtschaft produziert sie, aber sie können von der Bevölkerung nicht konsumiert werden“, sagte zuletzt ein Duma-Abgeordneter der Kommunistischen Partei.