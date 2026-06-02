WM-Trikot von Pele soll sechs Mio. Dollar bringen!

Ein Trikot von Pele, das die brasilianische Fußball-Ikone bei der Weltmeisterschaft 1958 getragen hat, steht bei einer Online-Auktion von 29. Juni bis 16. Juli zum Verkauf und soll mehr als sechs Millionen US-Dollar (5,15 Millionen Euro) einbringen!
Der damals 17-jährige Pele trug das blaue Shirt mit der Rückennummer 10 im WM-Finale in Stockholm gegen Schweden, in dem er Brasilien mit zwei Toren zum ersten WM-Titel führte, gab Sotheby‘s bekannt.
Der dreifache Weltmeister Pele, einer der besten Spieler der Geschichte, starb 2022 im Alter von 82 Jahren. Sein Final-Trikot wurde in einem brasilianischen Museum aufbewahrt und im Jahr 2004 von einem unbekannten Käufer erworben.
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