Pröll: „Wir müssen unsere Demokratie schützen!“

Social Media, Radikalisierung und Ramadan-Fasten: Werden unsere Kinder ausreichend geschützt? Österreich plant ein Social-Media-Verbot für unter-14-Jährige. Gleichzeitig sorgt jedes Jahr das Ramadan-Fasten von Kindern an Schulen für Diskussionen. Wo müssen Grenzen gezogen werden und wer trägt die Verantwortung? Alexander Pröll (Digitalisierungsstaatssekretär, ÖVP), Niko Frings („Krone“-Innenpolitik Journalist) und Stefan Kaltenbrunner (Autor & Journalist ) sprechen bei Tanja Pfaffeneder darüber.