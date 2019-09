Neuer Nissan Juke: Ein bisschen brav muss sein

Seitlich fallen die viel dezenteren Konturen der Radhäuser auf, das Dach fällt nach hinten immer noch sanft ab und endet in einem eleganten Heckspoiler. Die Rückleuchten, die bisher wild geschwungen bis zur halben Höhe der Heckscheiben-Flanken reichten, haben jetzt eine normale Form an allgemein gewohnter Position. Ponz Pandikuthira, Vize-Präsident für Produktplanung bei Nissan Europa: „Mit all diesen Maßnahmen wollen wir jetzt auch Kunden erreichen, die sich mit der extrovertierten Gestaltung des bisherigen Modells nicht anfreunden könnten“. Er betont aber, dass die Grundform und damit auch die Vorzüge des kleinen SUV nicht nur erhalten blieben, sondern sogar ausgebaut wurden.