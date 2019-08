Erstes Foto des neuen Defender aufgetaucht!

Ein weichgezeichnetes SUV dürfte nicht zu befürchten sein, schon erste Fotos von getarnten Prototypen zeigten echte Kanten. Dach und Heckabschluss bilden nahezu einen 90-Grad-Winkel. Eine geteilte Hecktür gewährt beim Prototypen Zugang zum Kofferraum. Auch in anderen Details, wie in den Fenster- und Türausschnitten, zeigt der Geländewagen noch immer Ecken und Kanten. Erkennbar ist aber auch, dass die nun leicht gewölbte Frontscheibe sich nicht mehr ganz so steil und plan in den Wind stellt und zu den A-Säulen einen fließenden Übergang bildet. Die bullige Front des Allradlers erinnert an aktuelle Range-Rover-Modelle, wirkt aber dennoch ziemlich steil.