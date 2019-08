Amazon-Gründer verkauft Aktien in Milliardenhöhe

Jeff Bezos hat in großem Stil Amazon-Aktien verkauft. Vergangene Woche trennte sich der 55-jährige Gründer und Chef des Online-Handelsriesen von Anteilen im Wert von insgesamt rund 2,8 Milliarden US-Dollar (2,5 Milliarden Euro), wie am Montag aus Mitteilungen von Bezos an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.