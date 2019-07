Hakenkreuze im neuen „Wolfenstein“ spalten Handel

„Wolfenstein“ war immer das Paradebeispiel: Bis vor einem Jahr war es in Deutschland in Computerspielen - im Gegensatz zu Filmen - nicht erlaubt, Nazi-Symbolik zu zeigen, wenn der Spieler Hitlers Schergen bekämpft. Spiele für den deutschen Markt wurden zensiert, Hakenkreuze durch andere Symbole ersetzt. Damit ist 2019 Schluss und mit „Wolfenstein: Youngblood“ ist in Deutschland erstmals ein unzensierter Nazi-Shooter am Markt. Eine deutsche Version ohne NS-Symbolik gibt es trotzdem - und bei Händlern wie Media-Saturn oder Microsoft bekommt man nur die.