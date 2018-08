„Mit Hakenkreuzen spielt man nicht!“

Stein des Anstoßes: Am Mittwoch wurde bei der Computerspielmesse Gamescom in Köln das Geschichts-Computerspiel „Through the Darkest of Times“ in einer neuen Version vorgestellt. Erstmals habe damit ein Computerspiel, das verfassungswidrige Symbole zeige, von der Prüfstelle Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) eine Altersfreigabe bekommen.