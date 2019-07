Hyundai bringt Motor mit supervariablen Ventilen

CVVD wird erstmals im neuen „Smartstream G 1.6 T-GDi“-Motor zum Einsatz kommen. Der Vierzylinder-Turbobenziner leistet 180 PS und liefert 265 Nm Drehmoment. Er verfügt zudem über eine Niederdruck-Abgasrückführung, die das verbrannte Abgas an die Vorderseite des Turboladers und nicht an das Ansaugsystem weiterleitet. So will Hyundai den Wirkungsgrad bei hoher Last erhöhen und die Kraftstoffeffizienz weiter erhöhen.