Goodwood Festival of Speed: Fest der Auto-Sinne

Angekommen auf dem Festival-Gelände wird der Strauß an Wahrnehmungen bunter. Es ist ein Jahrmarkt der automobilen Welt. Hersteller sämtlicher Couleur preisen ihre Produkte an wie auf einer Automesse. Doch damit kann der Auto-Liebhaber natürlich umgehen. Da steht an der Seite des Ford-Zeltes ganz zwanglos ein neuer GT - hochlimitierter und eine halbe Million Euro schwerer Supersportwagen, den man in freier Wildbahn allenfalls in Las Vegas vor einem Luxushotel antreffen würde. Und zwei Reihen weiter kämpft eine Ente alias Citroën 2CV um Aufmerksamkeit.