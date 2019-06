Google-„Abkürzung“: 100 Autos blieben stecken!

Eine Autofahrerin, die in dem Stau landete, erinnerte sich: Nach einem Unfall am Weg zum Flughafen, der zu einem Stau führte, suchte sie auf Google Maps nach einem Umweg. „Eigentlich hätte die Strecke 43 Minuten dauern sollen, so sollten es aber nur 23 Minuten sein. Also nahm ich die Ausfahrt und fuhr hin, wohin mich Google schickte.“