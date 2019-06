Huawei-Pakete fehlgeleitet: Jetzt ermittelt China!

Huawei hatte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag erklärt, seine Beziehungen zu FedEx überprüfen zu wollen. Das Telekommunikationsunternehmen wirft dem US-Logistiker vor, zwei an Huawei in Asien adressierte Pakete in die USA umgeleitet und dies bei zwei weiteren Sendungen versucht zu haben. FedEx sprach von Irrtümern und entschuldigte sich für den Fehler. Es gebe keinen „äußeren“ Druck, Pakete umzuleiten.