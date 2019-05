Huawei wirft FedEx Umleitung von Paketen vor

Huawei wirft dem US-Lieferdienst FedEx die Umleitung von Paketen vor. Zwei aus Tokio an den Netzwerkausrüster und Handyhersteller in China gesandte Lieferungen seien stattdessen im FedEx-Hauptquartier in Memphis angekommen, sagte ein Sprecher des chinesischen Konzerns am Freitag.